Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
8 июня в Удмуртии зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, по три случая заражения зарегистрировано в Можге, Глазове, Завьяловском и Алнашском районах, по одному случаю в Вавожском, Малопургинском, Кезском районах. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 448,
Воткинск - 7,
Сарапул - 12,
Можга - 141,
Глазов - 29,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 78,
Балезинский район - 27,
Вавожский район - 3,
Воткинский район - 22,
Глазовский район - 13,
Граховский район - 15,
Дебёсский район - 3,
Завьяловский район - 61,
Игринский район - 5,
Камбарский район - 4,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 3,
Кизнерский район - 4,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 7,
Малопургинский район – 35,
Можгинский район - 16,
Сарапульский район - 6,
Селтинский район - 3,
Сюмсинский район -3,
Увинский район - 14,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 6,
Ярский район - 8.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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