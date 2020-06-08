Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:07:12+03:00

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8 июня в Удмуртии зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, по три случая заражения зарегистрировано в Можге, Глазове, Завьяловском и Алнашском районах, по одному случаю в Вавожском, Малопургинском, Кезском районах. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 448,

Воткинск - 7,

Сарапул - 12,

Можга - 141,

Глазов - 29,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 78,

Балезинский район - 27,

Вавожский район - 3,

Воткинский район - 22,

Глазовский район - 13,

Граховский район - 15,

Дебёсский район - 3,

Завьяловский район - 61,

Игринский район - 5,

Камбарский район - 4,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 3,

Кизнерский район - 4,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 7,

Малопургинский район – 35,

Можгинский район - 16,

Сарапульский район - 6,

Селтинский район - 3,

Сюмсинский район -3,

Увинский район - 14,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 6,

Ярский район - 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU