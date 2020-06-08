На утро 8 июня в Удмуртии выявлено 24 случая заражения коронавирусом

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:38:27+03:00

9 человек находятся в тяжелом состоянии

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В Удмуртии на утро 8 июня выявлено 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, по три случая заражения зарегистрировано в Можге, Глазове, Завьяловском и Алнашском районах, по одному случаю в Вавожском, Малопургинском, Кезском районах. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет, - рассказал Александр Бречалов.

На данный момент 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 79 средней степени тяжести, 425 человек в удовлетворительном.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 987 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 134 населенных пунктах, расположенных на территории 30 муниципальных образований.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Пробный ЕГЭ в Удмуртии в этом году пройдет без участия детей.

- С 15 июня изменится расписание пригородного поезда Ижевск-Кизнер.

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ИСТОЧНИК KP.RU