На утро 8 июня в Удмуртии выявлено 24 случая заражения коронавирусом
В Удмуртии на утро 8 июня выявлено 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, по три случая заражения зарегистрировано в Можге, Глазове, Завьяловском и Алнашском районах, по одному случаю в Вавожском, Малопургинском, Кезском районах. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет, - рассказал Александр Бречалов.
На данный момент 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 79 средней степени тяжести, 425 человек в удовлетворительном.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 987 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 134 населенных пунктах, расположенных на территории 30 муниципальных образований.
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- Пробный ЕГЭ в Удмуртии в этом году пройдет без участия детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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