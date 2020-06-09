Почти 800 пьяных водителей поймали на дорогах Ижевска за последние 5 месяцев
Сотрудники полиции продолжают проверки на дорогах города. Так, с 5 по 8 июня, в Ижевске было 16 пьяных водителей, 7 из них отказались от прохождения медосвидетельствования.
Как отмечают в пресс-служба республиканского МВД, всего за 5 месяцев этого года в Ижевске задержано почти 800 пьяных водителей.
- Сотрудниками полиции выявлено и исключено из процесса дорожного движения 535 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, еще 258 - отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения, - говорится в сообщении.
Все водители привлечены к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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