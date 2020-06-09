Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 9 июня в Удмуртии зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 7 жителей Алнашского района, 6 жителей Можги, 6 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Воткинском, Граховском, Малопургинском районах. В числе заболевших — 6 детей до 14 лет, 2 граждан старше 65 лет.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 454,
Воткинск - 7,
Сарапул - 12,
Можга - 147,
Глазов - 29,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 85,
Балезинский район - 27,
Вавожский район - 3,
Воткинский район - 23,
Глазовский район - 13,
Граховский район - 16,
Дебёсский район - 3,
Завьяловский район - 63,
Игринский район - 5,
Камбарский район - 4,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 4,
Кизнерский район - 4,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 7,
Малопургинский район – 36,
Можгинский район - 16,
Сарапульский район - 6,
Селтинский район - 3,
Сюмсинский район -3,
Увинский район - 14,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 6,
Ярский район - 8.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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