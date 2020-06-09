2020-06-09T10:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 24 жителя Удмуртии заразились коронавирусом

Среди заболевших 6 детей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии на утро 9 июня выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 7 жителей Алнашского района, 6 жителей Можги, 6 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Воткинском, Граховском, Малопургинском районах. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 2 граждан старше 65 лет, - написал глава республики.

За сутки было выписано 6 человек, общее количество выздоровевших увеличилось до 459. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1011 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 21 из них закончился летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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