2020-06-10T09:15:06+03:00
Общество

Приедут ли звезды и когда будет салют: глава Ижевска ответил на вопросы жителей о Дне города

Самые крупные мероприятия перенесли на сентябрь
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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Самые ожидаемые массовые мероприятия в честь Дня города в связи с эпидемической обстановкой перенесены на сентябрь. Подробнее о том, когда состоится праздничный салют и выступление звезд отечественной эстрады, рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев во время утреннего эфира на своей странице в «ВКонтакте».

- О массовых мероприятиях задается много вопросов: будет ли салют приедут, ли обещанные звезды. Могу вас заверить что звезды обязательно будут, но пока не буду раскрывать все секреты, - сказал он.

Пока известно, что эти мероприятия планируют провести 19 и 20 сентября, совместив с празднованием Дня оружейника. Перед ижевчанами выступят сразу две звезды. Ранее жители города в ходе онлайн-опроса сами выбрали исполнителя Егора Крида, но кто будет второй приглашенной звездой – пока загадка.

Большинство других праздничных мероприятий, запланированных на 10-12 июня, пройдут в онлайн-режиме или с соблюдением дистанции. О том, как пройдет День города в Ижевске, подробнее читайте в нашем материале.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отвечает на вопросы горожан.Как пройдет празднование Дня города и как изменятся меры самоизоляции в Ижевске

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ИСТОЧНИК KP.RU

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