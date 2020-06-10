Онлайн-Кубок Корпорации «Центр» по шахматам стартовал

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:40:36+03:00

Отборочный турнир начинается в 11:00 по московскому времени. ФОТО: Архив

Более 400 игроков сражаются в виртуальном пространстве за выход в финал

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Сегодня, 10 июня, юные спортсмены играют свои первые партии в онлайн-кубке Корпорации «Центр» по шахматам – отборочный турнир начинается в 11:00 по московскому времени.

Рассказываем, как можно последить за игрой.

1. Зайти на этот сайт (https://chessking.com/), как гость.

2. Выбрать меню «Турниры», закладку «Личные».

3. Найти соответствующие турниры: «Кубок Корпорации ЦЕНТР **** года рождения».

Напомним, соревнования проходят одновременно в каждой возрастной группе (всего их пять – Прим.ред) по швейцарской системе в 7 туров. Каждому участнику до 9 и 11 лет дается 7 минут на одну партию с добавлением 3 секунд на каждый ход, в старшей группе – 5 минут с добавлением 3 секунд на каждый ход.

В турнире принимают участие более 400 детей со всей России и впервые - из-за рубежа. В финал, 15 июня, пройдут по 8 лучших игроков отборочного раунда в каждом возрасте среди мальчиков и девочек. Они и будут сражаться за призы Корпорации «Центр» - это умные и смарт-часы, очки виртуальной реальности, портативные колонки, проводные и беспроводные наушники!

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ИСТОЧНИК KP.RU