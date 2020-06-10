10-часовой марафон на радио «Адам»: кто из известных ижевчан поздравит город в прямом эфире 12 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:01:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Кто, кто? Кто же придет на 10-часовой марафон радио «Адам» (12+, 104.5 ФМ) 12 июня и поздравит ижевчан с Днем города в прямом эфире? Рассказываем!

Одним из самых первых гостей студии станет, что вполне логично, глава города Олег Бекмеметьев. Он расскажет о главном, по его мнению, символе города и, конечно, же поздравит горожан с праздником.

Председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова поделиться личным рейтингом народных героев города.

Директор Удмуртской филармонии Алексей Фомин поговорит с ведущими о музыкальной столице Удмуртии, у фотографа Павла Бухарина выясним, какой наш город с высоты птичьего полета. А Стас Красногеройский, председатель ТСЖ на одноименной улице, расскажет, как сделать свой двор одним из самых крутых в Ижевске.

Из музыкантов в эфире будет один из лучших ударников города Михаил Светлов. Он уж точно разбудит сонный Ижевск. Невероятно колоритные со с ног сшибающей энергетикой ребята из проекта «Эктоника» исполнят несколько композиций и расскажут… О чем? Слушайте в эфире на волне 104.5 ФМ!

Радиомарафон стартует ровно в 10:00 и продлится до 20:00 на волне 104,5 FM

Руслан Львов, Ольга Чураева и Стас Булгаков вспомнят, как делали наимощнейшее телевидение в Ижевске. Одни из самых стильных представителей ижевской реп-поляны дуэт «Старый порт» исполнят парочку своих композиций, как и ребята из проекта «Чак Чак Норис».

Студию радио «Адам», которая, кстати, будет в этот день в самом центре города, посетит и акустический гений с ижевской пропиской Илья Тишин. Конечно же, исполнит что-нибудь лирическо-красивое на гитаре.

На протяжение дня горожан ждут интересные викторины с розыгрышами десятков призов от радио «Адам», а также душевные разговоры о городе, воспоминания, реалии и взгляд в будущее, веселые поздравления от ижевчан.

Радиомарафон можно будет не только услышать, но и увидеть в группах «Я люблю Ижевск» и радио «Адам».

Слушайте, смотрите, отмечайте! Ижевску – 260!

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Приедут ли звезды и когда будет салют: глава Ижевска ответил на вопросы жителей о Дне города

- День города в Ижевске 2020: в каком формате пройдет и в каких мероприятиях смогут принять участие горожане

ИСТОЧНИК KP.RU