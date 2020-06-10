22 лифта заменены в домах Удмуртии по программе софинансирования

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:00:19+03:00

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С начала 2020 года по программе софинансирования в многоквартирных домах Удмуртии заменено 22 лифта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Заявки на замену еще 33 лифтов уже одобрены республиканским Минстроем, а с 8 июня ведомство объявило очередной этап приема заявок от подрядчиков, готовых взяться за замену лифтов. Две организации уже подали заявки софинансирование замены 35 лифтов в домах Ижевска и Сарапула.

Напомним, что собственники многоквартирных домов могут сэкономить на установке нового лифта до 20% стоимости. Господдержка рассчитана на собственников, имеющих на спецсчете не менее 80% от стоимости замены всех лифтов и оборудования. На софинансирование работ в 1-3 квартале текущего года в бюджете Удмуртии предусмотрено 26 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU