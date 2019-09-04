Замена лифтов в Ижевске: кто и на каких условиях может попасть в программу?

С 2020 года изменятся требования к эксплуатации лифтов. Теперь все «подъемники» старше 25 лет нужно будет обязательно заменять. А это значит, что уже в феврале следующего года по Удмуртии могут остановить более 2 400 лифтов! Республика предлагает жителям поучаствовать в программе софинансирования по замене лифтов: часть расходов возьмет на себя государство. Что для этого нужно и с какими трудностями могут столкнуться жители, разбиралась «Комсомолка».

МЕНЯТЬ ПРИДЕТСЯ ВСЕ ЛИФТЫ

Игорь - председатель ТСЖ в многоквартирном доме. В подъезде два лифта. Жители дома накопили деньги на замену одного из них, когда стало известно о программе софинансирования. Жильцы решили поучаствовать в программе, но оказалось, что все не так просто.

- По условиям проекта, нужно заменять оба лифта. Но мы накопили средства только на один. Если участвовать в программе софинансирования, придется брать кредит, - рассуждает Игорь.

В доме 14 этажей. Стоимость лифта - около 1,2 - 1,5 млн. рублей. Еще 600 - 650 тысяч рублей придется отдать за работы.

В ТСЖ написали запрос в Минстрой республики. Там подтвердили, что условием участия в программе является замена всех лифтов.

- В итоге может получиться так, что на кредит мы потратим больше, чем на замену лифтов, - говорит Игорь.

Сейчас ТСЖ находится в подвешенном состоянии: жильцы не могут решить, брать ли им кредит на программу или заменить только один лифт. К какому-либо решению собственники пока не пришли.

КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ

Как сообщили в Минстрое республики, для участия в программе нужно, чтобы многоквартирный дом был оборудован лифтами, а жилые помещения принадлежали двум и более собственникам.

- Жители через подрядную организацию смогут получить компенсацию из республиканского бюджета в размере 14% от общей суммы затрат на работы по замене лифта, включая демонтаж. Еще 6% подрядчик получит из бюджета муниципалитета, - сообщает Объединение советов домов Удмуртии.

Отметим, что господдержка рассчитана на собственников в домах, имеющих на спецсчете не менее 80% от стоимости замены всех лифтов и оборудования, либо нашедших источник финансирования в этом размере.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СРЕДСТВ НЕ ХВАТАЕТ?

- Жители могут оплатить расходы по замену лифтов в рассрочку или лизинг;

- Договориться с производителями и подрядчиками на рассрочку;

- Взять денежный займ у инвестора - физического лица, организации или управляющей компании.

- Также собственники могут принять на общем собрании решение об увеличении ежемесячного взноса на капремонт на ту сумму, которая позволит им покрыть расходы на установку лифтов в доме. По некоторым подсчетам, чтобы обойтись только собственными средствами, жителям нужно заплатить, примерно, 20 000 - 30 000 рублей с каждой квартиры, - сообщает Объединение советов домов Удмуртии.

КАК ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА?

1. Обратиться к своим управляющим организациям или ТСЖ (они являются владельцами спецсчетов).

2. Провести общее собрание, на котором будет составлен протокол о согласии на выполнение работ и увеличение взноса.

3. После того как подрядная организация заключит договор с УК или ТСЖ, она подаст заявку и подпишет Соглашение с городом Ижевском и правительством УР на компенсацию 20% стоимости работ. Средства будут получены ею после подписания акта выполненных работ.

Важно! Чтобы претендовать на получение средств, необходимо провести эти работы в срок до 15 декабря 2019 года.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЗАМЕНА ЛИФТА?

Предположим, что вы живете в 12-этажном доме с одним подъездом, 72 квартирами и двумя лифтами. Стоимость одного лифта в таком доме среднем составляет 2,2 млн. рублей. На два лифта придется потратить 4,4 млн. рублей.

В таком случае жителям нужно будет накопить 3,52 млн. рублей. Чтобы накопить нужную сумму за год, нужно каждый месяц складывать на спецсчете 294 тысячи рублей. Следовательно, с одной квартиры необходимо собирать по 4 084 рублей в месяц (или более 49 тысяч всего).

Если вы не попали в программу, то на один лифт придется собирать 5 097 рублей в месяц с квартиры. На оба лифта – 10 194 рублей с квартиры.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ?

20% - средства республиканского и муниципального бюджетов

80% - средства, которые собственники изыскивают сами (увеличивают взносы на общедомовом собрании или решают на общедомовом собрании взять кредит)

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