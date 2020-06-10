Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:14:07+03:00

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По состоянию на утро 10 июня в Удмуртии зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Воткинского района, 4 жителей Можги, по одному случаю заражения зарегистрировано в Глазове, Алнашском и Кезском районах. Среди заболевших 1 ребенок до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет.

На данный момент в Удмуртии зарегистрирован 1031 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 462

Можга – 151

Алнашский район – 86

Завьяловский район - 63

Малопургинский район – 36

Глазов – 30

Воткинский район – 28

Балезинский район - 27

Можгинский район - 16

Граховский район – 16

Увинский район – 14

Глазовский район – 13

Сарапул – 12

Ярский район – 8

Воткинск – 7

Красногорский район – 7

Шарканский район – 6

Якшур-Бодьинский район – 6

Сарапульский район – 6

Игринский район – 5

Кезский район – 5

Кизнерский район – 4

Камбарский район – 4

Дебёсский район – 3

Сюмсинский район – 3

Селтинский район – 3

Вавожский район – 3

Юкаменский район – 2

Камбарка – 2

Каракулинский район – 2

Киясовский район – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU