Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По состоянию на утро 10 июня в Удмуртии зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Воткинского района, 4 жителей Можги, по одному случаю заражения зарегистрировано в Глазове, Алнашском и Кезском районах. Среди заболевших 1 ребенок до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет.
На данный момент в Удмуртии зарегистрирован 1031 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 462
Можга – 151
Алнашский район – 86
Завьяловский район - 63
Малопургинский район – 36
Глазов – 30
Воткинский район – 28
Балезинский район - 27
Можгинский район - 16
Граховский район – 16
Увинский район – 14
Глазовский район – 13
Сарапул – 12
Ярский район – 8
Воткинск – 7
Красногорский район – 7
Шарканский район – 6
Якшур-Бодьинский район – 6
Сарапульский район – 6
Игринский район – 5
Кезский район – 5
Кизнерский район – 4
Камбарский район – 4
Дебёсский район – 3
Сюмсинский район – 3
Селтинский район – 3
Вавожский район – 3
Юкаменский район – 2
Камбарка – 2
Каракулинский район – 2
Киясовский район – 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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