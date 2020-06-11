«Коронавирусные» выплаты получили врачи одной из больниц Ижевска после прокурорской проверки
«Коронавирусные» выплаты получили врачи ижевской Детской городской клинической больницы №5 после прокурорской проверки. Ведомство выявило нарушения трудовых прав работников учреждения в части доплат за работу с Covid-пациентами, а также лицами из группы риска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В результате проверки выяснилось, что 19 врачам стимулирующая выплата была начислена в меньшем размере.
- По результатам проверки прокурором района в адрес главного врача БУЗ УР «ДГКП №5 МЗ УР» внесено представление, по результатам рассмотрения которого медицинским работникам произведена доплата стимулирующих выплат на сумму более 280 тыс. руб., - говорится в сообщении.
Одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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