«Коронавирусные» выплаты получили врачи одной из больниц Ижевска после прокурорской проверки

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:16:38+03:00

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«Коронавирусные» выплаты получили врачи ижевской Детской городской клинической больницы №5 после прокурорской проверки. Ведомство выявило нарушения трудовых прав работников учреждения в части доплат за работу с Covid-пациентами, а также лицами из группы риска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В результате проверки выяснилось, что 19 врачам стимулирующая выплата была начислена в меньшем размере.

- По результатам проверки прокурором района в адрес главного врача БУЗ УР «ДГКП №5 МЗ УР» внесено представление, по результатам рассмотрения которого медицинским работникам произведена доплата стимулирующих выплат на сумму более 280 тыс. руб., - говорится в сообщении.

Одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU