«На старт! Внимание! Добро!»: в Ижевске проходит конкурс для детей с особыми образовательными потребностями

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:11:43+03:00

Принять участие в нем можно до конца августа

Изменить размер текста: A A

С 1 июня в Ижевске проходит конкурс «На старт! Внимание! ДОБРО!» для родителей и детей с особыми образовательными потребностями от 5 до 14 лет. Организаторы: Благотворительный фонд «Добро» и Дворец детского (юношеского) творчества.

Чтобы принять участие, нужно:

1. Выбрать тренировку по ссылке: ЛФК, каратэ или мастер-класс по танцам. А может и все сразу! 2. Снять видео о том, как ребёнок выполняет эту тренировку! 3. Выложить видео в группе vk.com/dvorecdobra (предложив новость).

Условия участия для родителей:

1. Выбираем видео с мастер-классом по ссылке. 2. Выкладываем фото в группе vk.com/dvorecdobra (предложив новость).

Важно!

Творческие работы родителей должны сопровождать конкурсное видео ребенка! То есть видео тренировки ребенка можно отправить на конкурс без творческой работы родителей, а творческую работу родителей без видео тренировки ребенка – нельзя.

Конкурс продлится с 1.06.20 по 31.08.20.

В конце каждого месяца большинством голосов (голосование будет проходить в группе vk.com/dvorecdobra) определим победителя в направлении:

1.«Лучшая тренировка по каратэ»

2.«Лучшее занятие ЛФК»

3. «Лучший мастер-класс по танцам»

4. «Лучшая творческая работа родителя».

И самое приятное – призы: для ребенка - сертификат в магазин игрушек на 3000 рублей, для родителей - сертификат в салон красоты.

*В случае выигрыша родитель должен предоставить документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья ребенка.

Подробности об организаторе конкурса правилах его проведения, количестве призов, месте и порядке их получения, на сайте: dobrodobro.ru

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»

0+

ИСТОЧНИК KP.RU