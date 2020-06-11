«На старт! Внимание! Добро!»: в Ижевске проходит конкурс для детей с особыми образовательными потребностями
С 1 июня в Ижевске проходит конкурс «На старт! Внимание! ДОБРО!» для родителей и детей с особыми образовательными потребностями от 5 до 14 лет. Организаторы: Благотворительный фонд «Добро» и Дворец детского (юношеского) творчества.
Чтобы принять участие, нужно:
1. Выбрать тренировку по ссылке: ЛФК, каратэ или мастер-класс по танцам. А может и все сразу! 2. Снять видео о том, как ребёнок выполняет эту тренировку! 3. Выложить видео в группе vk.com/dvorecdobra (предложив новость).
Условия участия для родителей:
1. Выбираем видео с мастер-классом по ссылке. 2. Выкладываем фото в группе vk.com/dvorecdobra (предложив новость).
Важно!
Творческие работы родителей должны сопровождать конкурсное видео ребенка! То есть видео тренировки ребенка можно отправить на конкурс без творческой работы родителей, а творческую работу родителей без видео тренировки ребенка – нельзя.
Конкурс продлится с 1.06.20 по 31.08.20.
В конце каждого месяца большинством голосов (голосование будет проходить в группе vk.com/dvorecdobra) определим победителя в направлении:
1.«Лучшая тренировка по каратэ»
2.«Лучшее занятие ЛФК»
3. «Лучший мастер-класс по танцам»
4. «Лучшая творческая работа родителя».
И самое приятное – призы: для ребенка - сертификат в магазин игрушек на 3000 рублей, для родителей - сертификат в салон красоты.
*В случае выигрыша родитель должен предоставить документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья ребенка.
Подробности об организаторе конкурса правилах его проведения, количестве призов, месте и порядке их получения, на сайте: dobrodobro.ru
*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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