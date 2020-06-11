Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:52:38+03:00

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На утро 11 июня в Удмуртии зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска и Алнашского района, по три случая заражения зарегистрировано в Воткинском, Завьяловском районах, по одному случая в Глазове и Увинском районе. В числе заболевших — 6 детей до 14 лет, 2 человека старше 65 лет.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 469,

Воткинск - 7,

Сарапул - 12,

Можга - 151,

Глазов - 31,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 93,

Балезинский район - 27,

Вавожский район - 3,

Воткинский район - 31,

Глазовский район - 13,

Граховский район - 16,

Дебёсский район - 3,

Завьяловский район - 66,

Игринский район - 5,

Камбарский район - 4,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 5,

Кизнерский район - 4,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 7,

Малопургинский район – 36,

Можгинский район - 16,

Сарапульский район - 6,

Селтинский район - 3,

Сюмсинский район -3,

Увинский район - 15,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 6,

Ярский район - 8.

ИСТОЧНИК KP.RU