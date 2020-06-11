Еще 22 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на утро 11 июня
В Удмуртии на утро 11 июня выявлено 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска и Алнашского района, по три случая заражения зарегистрировано в Воткинском, Завьяловском районах, по одному случаю в Глазове и Увинском районе. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 2 гражданина старше 65 лет, - написал Александр Бречалов.
За весь период в республике зарегистрировано 1053 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 21 из них закончился летальным исходом, 494 человека выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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