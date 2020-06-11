Еще 22 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на утро 11 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:44:03+03:00

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 12 человек

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В Удмуртии на утро 11 июня выявлено 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска и Алнашского района, по три случая заражения зарегистрировано в Воткинском, Завьяловском районах, по одному случаю в Глазове и Увинском районе. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 2 гражданина старше 65 лет, - написал Александр Бречалов.

За весь период в республике зарегистрировано 1053 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 21 из них закончился летальным исходом, 494 человека выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU