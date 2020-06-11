День двора в Ижевске: архивные фотографии, песни и детские рисунки

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:19:17+03:00

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День двора открыл трёхдневный фестиваль ко Дню России и города. В Ижевске во дворах по улице Совхозная, 9, пр. Редукторный, 13, ул. К. Маркса, 431 прошел проект «Фотосушка»: жители вывесили у себя под окнами детские рисунки и архивные фотографии дворов.

Жители двора по улице Баранова хором исполнили песни прошлых лет: «Трава у дома» и «Наш сосед», а также любимые песни из мультфильма «Бременские музыканты». При этом они не нарушали соцдистанции – пели с балконов своих квартир.

Фото: пресс-служба Ижевска

А на фасаде одного из домов на Кунгурцева развернулся триколор флага России.

Фото: пресс-служба Ижевска

Сегодня, 11 июня, в городе проходит День района, а уже завтра жители смогут отпраздновать День города и День России. Мероприятия пройдут с учетом эпидемиологической ситуации – жителей призывают оставаться дома.

Полную программу праздника ищите на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU