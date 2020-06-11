2020-06-11T12:11:32+03:00
Общество

Ижевчане стали открывателями турнира по игре «Настольник»

10 июня прошли отборочные игры турнира
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске стартовал турнир по игре «Настольник». 10 июня во дворах города 25 команд сразились за выход в финал. «Комсомолка» расскажет, что это за игра и когда станет известна команда победителей.

«Настольник» - это разновидность хоккея, но вместо коньков - кроссовки, вместо шайбы - мяч. Всем с детства знаком настольный хоккей, так вот, «Настольник» - это увеличенная копия такой игры. Особенность игры в том, что хоккеисты двигаются только на определенном участке площадки, не контактируя с соперником непосредственно, только клюшкой. При этом участники не забывают о введенном масочном режиме из-за распространения коронавируса и играют в масках и перчатках.

За место в финале боролись пять дворов в пяти районах, 25 команд по шесть полевых игроков. Все заявившиеся команды сыграли друг с другом. В Октябрьском районе лучшей стала команда «Гвардейцы Металлурга», в Индустриальном - «Столичный», в Устиновском районе - «Метеор», в Первомайском - «Ледокол», в Ленинском - «Дубрава».

- Двигаться можно только в границах, которые для тебя очерчены. Лучшими на поле оказываются игроки, у кого высокий рост, длинные руки и самая большая клюшка. Только так можно отобрать мяч у соперника. Но все равно игра очень интересная, - рассказал игрок сборной управляющих компаний Даниил Шкляев.

Финал «Настольника» пройдет 12 июня, в День России и города, на улице Берша, 25 в 11:00. Ижевчан просят избегать скопления людей и наблюдать за игрой с балконов домов.

Ижевчане играют в "Настольник".Во дворе дома №88 по улице Ленина проходит отборочный тур по игре в настольник. Ее изобрела Хоккей-на-Валеночная лига

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В День города ижевчане смогут сделать селфи с лосями по всему Ижевску.

- Фоторепортаж: акция «Триколор в граните» прошла в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель насмерть сбил пешехода в Удмуртии
Ижевчане стали открывателями турнира по игре «Настольник»
23-летнего ижевчанина подозревают в убийстве жены и её знакомого
В День города в Ижевске на время автопробега ограничат движение
На Центральной площади Ижевска проходит тестовый запуск светомузыкального фонтана
«На старт! Внимание! Добро!»: в Ижевске проходит конкурс для детей с особыми образовательными потребностями
Мужчину из Удмуртии осудили за сексуальное насилие над 5-летней девочкой
Еще 22 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на утро 11 июня
«Коронавирусные» выплаты получили врачи одной из больниц Ижевска после прокурорской проверки
Почти 2 недели идут поиски 69-летнего жителя Удмуртии
Дорожные знаки установят на улицах Ижевска
Новый спорткомплекс за 110 миллионов рублей появится в Ижевске
Онлайн: в Ижевске прошли отборочные игры по «Настольнику»
Уголовное дело по факту смерти ребенка с ДЦП у тела матери в Удмуртии прекратили
В автофургоне в Ижевске обнаружили животных, которые жили в неблагоприятных условиях
17-летняя ижевчанка погибла на дне рождении знакомых
Ижевчанка сыграла роль в известном сериале на телеканале ТНТ
На ликвидацию свалок в Удмуртии выделено более 37 млн рублей
Бывшего сотрудника одной из исправительных колоний Удмуртии осудят за взятки
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Житель Ижевска наказан за стрельбу с балкона в первый день нового года
В «Ижсталь» вернулся двукратный серебряный призер ВХЛ Юрий Маслов
В ДТП на дорогах Удмуртии за день пострадало двое юных велосипедистов
22 лифта заменены в домах Удмуртии по программе софинансирования
10-часовой марафон на радио «Адам»: кто из известных ижевчан поздравит город в прямом эфире 12 июня
В 32 магазинах Ижевска не соблюдался масочный режим
Онлайн-Кубок Корпорации «Центр» по шахматам стартовал
Житель Ижевска напал на подростка из-за 50 рублей
Приедут ли звезды и когда будет салют: глава Ижевска ответил на вопросы жителей о Дне города