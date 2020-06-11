Ижевчане стали открывателями турнира по игре «Настольник»

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:11:32+03:00

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В Ижевске стартовал турнир по игре «Настольник». 10 июня во дворах города 25 команд сразились за выход в финал. «Комсомолка» расскажет, что это за игра и когда станет известна команда победителей.

«Настольник» - это разновидность хоккея, но вместо коньков - кроссовки, вместо шайбы - мяч. Всем с детства знаком настольный хоккей, так вот, «Настольник» - это увеличенная копия такой игры. Особенность игры в том, что хоккеисты двигаются только на определенном участке площадки, не контактируя с соперником непосредственно, только клюшкой. При этом участники не забывают о введенном масочном режиме из-за распространения коронавируса и играют в масках и перчатках.

За место в финале боролись пять дворов в пяти районах, 25 команд по шесть полевых игроков. Все заявившиеся команды сыграли друг с другом. В Октябрьском районе лучшей стала команда «Гвардейцы Металлурга», в Индустриальном - «Столичный», в Устиновском районе - «Метеор», в Первомайском - «Ледокол», в Ленинском - «Дубрава».

- Двигаться можно только в границах, которые для тебя очерчены. Лучшими на поле оказываются игроки, у кого высокий рост, длинные руки и самая большая клюшка. Только так можно отобрать мяч у соперника. Но все равно игра очень интересная, - рассказал игрок сборной управляющих компаний Даниил Шкляев.

Финал «Настольника» пройдет 12 июня, в День России и города, на улице Берша, 25 в 11:00. Ижевчан просят избегать скопления людей и наблюдать за игрой с балконов домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU