Где чаще всего присасываются клещи в Удмуртии?

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:49:39+03:00

С начала сезона за помощью уже обратились более 9 тысяч человек

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9102 жителя Удмуртии обратились в медицинские организации в связи с присасыванием клещей. В числе обратившихся 1855 детей, в том числе 865 малышей дошкольного возраста. Таковы данные Роспотребнадзора Удмуртии.

- За минувшую неделю каждый третий случай присасывания клеща произошел на территории кладбищ, - говорится в сообщении.

Чаще всего клещи присасываются в Ижевске – 54,3% из всех случаев и Воткинске – 5,8%, на территории районов: Можгинского – 4,7%, Игринского – 2,3%, Шарканского – 2,1%, Якшур-Бодьинского – 1,9%.

Более 6 тысяч клещей исследовали на наличие возбудителя клещевого энцефалита: в 152 кровососах его выявили. 4831 клещ исследован на наличие возбудителя клещевого боррелиоза: в 2009 клещах он выявлен.

По состоянию на 11 июня 2020 года в регионе зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 2 случая – клещевым вирусным боррелиозом среди взрослого населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU