Десятки медведей устроили вечеринку на теплоходе в Ижевске
На ижевском теплоходе прокатились несколько десятков… плюшевых медведей. Еще четверо – огромных – устроили «отвязную» вечеринку. Забавный ролик появился в День города, 12 июня.
- В отсутствие людей, они устроили тут свою вечеринку с диджеем, а заодно проверили теплоходы перед открытием. Теплоходы на плаву и готовы принимать гостей, - сообщили представители «Парков Ижевска», которые и сняли это видео.
Таким образом «Парки Ижевска» поддержали флешмоб от голландского парка развлечений Walibi Holland, который первым прокатил плющевых медведей на «американских горках», закрытых из-за пандемии коронавируса. Ижевские медведи уже протестировали все аттракционы в парке имени Горького, а теперь проверили и работу теплоходов.
Пока теплоходы не курсируют по ижевскому пруду. Их запустят после снятия всех ограничительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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