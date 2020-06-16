Мужчина из Удмуртии спас тонущего в пруду подростка

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:46:30+03:00

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15 июня на Ижевском пруду у реки Воложки 67-летний мужчина спас тонущего подростка. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

- Подростки в возрасте 11-15 лет прыгали с моста в воду. После очередного прыжка смотритель пляжа 67-летний Александр Козырев заметил, что выплыли не все ребята. Он, не раздумывая, поплыл на лодке к месту, где ныряли мальчики. Мужчина успел схватить ногу тонущего мальчика и затащил его в лодку, - говорится в сообщении.

По словам Александра Владимировича, мальчик был уже без признаков жизни, не дышал.

- Я стал делать искусственное дыхание. Потом еще один мужчина присоединился - помог. Как увидел, что грудь стала двигаться, перевернули его на бок, чтобы вся вода вышла из легких, слава богу ребенок задышал, - рассказал Александр.

Главное управление МЧС России по республике выражает Козыреву Александру Владимировичу огромную благодарность и готовит представление на награждение за отвагу и самоотверженность при спасении погибающих на водах, проявленные им.

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ИСТОЧНИК KP.RU