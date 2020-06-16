2020-06-16T10:46:30+03:00
Общество

Мужчина из Удмуртии спас тонущего в пруду подростка

Ребята прыгали в воду с моста
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Изменить размер текста:

15 июня на Ижевском пруду у реки Воложки 67-летний мужчина спас тонущего подростка. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

- Подростки в возрасте 11-15 лет прыгали с моста в воду. После очередного прыжка смотритель пляжа 67-летний Александр Козырев заметил, что выплыли не все ребята. Он, не раздумывая, поплыл на лодке к месту, где ныряли мальчики. Мужчина успел схватить ногу тонущего мальчика и затащил его в лодку, - говорится в сообщении.

По словам Александра Владимировича, мальчик был уже без признаков жизни, не дышал.

- Я стал делать искусственное дыхание. Потом еще один мужчина присоединился - помог. Как увидел, что грудь стала двигаться, перевернули его на бок, чтобы вся вода вышла из легких, слава богу ребенок задышал, - рассказал Александр.

Главное управление МЧС России по республике выражает Козыреву Александру Владимировичу огромную благодарность и готовит представление на награждение за отвагу и самоотверженность при спасении погибающих на водах, проявленные им.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Свежая статистика по ситуации с коронавирусом в Удмуртии уже на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
Круглогодичный спасательный пост появится на Воложке под Ижевском
На трассе Удмуртии водитель сбил лося
«Флаг моего государства» в Удмуртии взметнулся при поддержке «Ростелекома»
Экс-главе Удмуртии вновь продлили домашний арест
На две недели отключат воду в некоторых домах Октябрьского района Ижевска
Ижевчанина осудили за убийство знакомого
Мужчина из Удмуртии спас тонущего в пруду подростка
Доступность и качество: врачи Удмуртии назвали главные изменения системы здравоохранения, предусмотренные поправками в Конституцию
По состоянию на утро 16 июня в Удмуртии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Ребенок получил травмы в Удмуртии, когда разбирал стену фермы
Вода в Ижевском пруду не соответствует нормам
Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в 2001 году задержали в Удмуртии
Остановки и подъезды обработали в Ижевске перед снятием ограничений
Режим работы светомузыкального фонтана опубликован в Ижевске
Житель Ижевска разобрал крышу гаража и украл электроинструменты
Боеприпасы начали взрывать в удмуртском селе Пугачево
18-летний программист из Удмуртии не вошел в рейтинг журнала Forbes
Грабителя, напавшего на пару пенсионеров, ищут в Ижевске
В Ижевске выбирают название 50-метровому плавательному бассейну
Парад Победы не состоится 24 июня в Ижевске
Жителя Ижевска задержали за кражу дверей автомобиля
30 деревьев высадили на улице Камбарской в Ижевске
Уголовное дело в отношении главы района возбудили в Удмуртии