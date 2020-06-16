По состоянию на утро 16 июня в Удмуртии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:16:59+03:00

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На утро 16 июня в Удмуртии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 10 жителей Алнашского района, 4 жителей Ижевска, по два случая зарегистрировано в Можге и Сарапуле, по одному случаю в Глазове и Игринском районе, - написал глава региона.

Окончательно справились с вирусом ещё 66 человек. Всего в республике зарегистрировано 1153 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, 22 из них закончились летальным исходом, 604 человека выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU