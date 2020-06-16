На две недели отключат воду в некоторых домах Октябрьского района Ижевска

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:16:21+03:00

Воды не будет с 16 по 29 июня

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В Ижевске в связи с очередным этапом испытаний теплосетей отключат горячую воду в некоторых домах в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 16 по 29 июня горячей воды не будет в домах по адресам:

- 30 лет Победы 55, 58, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;

- 50 лет ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 55, 57;

- 9-я Подлесная 2, 4, 6, 17;

- К.Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 453, 453а, 455, 457;

- Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58;

- Пушкинская 367, 367а, 367б, 369а, 371, 373, 377;

- Студенческая 58;

- Фруктовая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

- Холмогорова 3;

- Школьная 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74;

- Якшур-Бодьинский тракт 3.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU