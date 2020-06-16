2020-06-16T18:50:58+03:00
Общество

Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных

Песня, под которую записали видео набирает популярность в соцсети «Тик Ток»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Сотрудники зоопарка Удмуртии решили не отставать от трендов и записали танцевальное видео под песню «Двигайся», которая набирает популярность в соцсети «Тик Ток».

- Зоопарк Удмуртии решил поддержать модное ТИК ТОК движение.Повторяйте за нами, вместе с нами и даже лучше нас!,- написали под видео сотрудники учреждения.

Напомним, Обезьянка из Ижевского зоопарка предсказала окончание пандемии коронавируса. По ссылке - очень милое видео.

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Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных .

ИСТОЧНИК KP.RU

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