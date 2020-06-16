Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных
Сотрудники зоопарка Удмуртии решили не отставать от трендов и записали танцевальное видео под песню «Двигайся», которая набирает популярность в соцсети «Тик Ток».
- Зоопарк Удмуртии решил поддержать модное ТИК ТОК движение.Повторяйте за нами, вместе с нами и даже лучше нас!,- написали под видео сотрудники учреждения.
Напомним, Обезьянка из Ижевского зоопарка предсказала окончание пандемии коронавируса. По ссылке - очень милое видео.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Очередная порция милоты от зоопарка Удмуртии. Там на свет появились малышки уссурийские харзы: https://www.izh.kp.ru/online/news/3901182/
- Сотрудники зоопарка Удмуртии в умилении! К ним в гости пришла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова: https://www.izh.kp.ru/online/news/3886190/
Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных .
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»