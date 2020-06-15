Обезьяна в Ижевске предсказала окончание пандемии коронавируса
Обезьяна по кличке Зои из Ижевского зоопарка предсказала, что пандемия коронавируса окончится к Новому году. Видео появилось на странице зоопарка «ВКонтакте».
В зоопарке отмечают, что животные обладают хорошей интуицией. Поэтому питомцам решили задать самые волнующие вопросы. Для этого сотрудники обратились к поисковой системе «Яндекс». Оказалось, что больше всего людей волнует окончание пандемии и открытие границ. Именно этот вопрос и задали обезьяне Зои. Для гадания ей предложили развернутую коробку. На каждом конце положили лакомство и надпись с возможными сроками окончания пандемии. Зои выбрала вариант, что карантин окончится к Новому году.
Обезьяна в Ижевске предсказывает окончание пандемии коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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