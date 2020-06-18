2020-06-18T13:26:35+03:00
Общество

На «Ижстали» об охране труда рассказали языком плаката

Конкурс был посвящен предстоящему юбилею завода
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Работа победителя конкурса. Фото: «Ижсталь»Работа победителя конкурса. Фото: «Ижсталь»
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На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел) прошел конкурс плаката и детского рисунка, посвященный охране труда и предстоящему юбилею завода.

Конкурс призван привлечь внимание работников к вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Плакат – наглядный и выразительный жанр, а участие в конкурсе детей свидетельствует о том, что вопросы соблюдения правил охраны труда являются частью семейных ценностей работников завода.

Победителем конкурса стал коллективный плакат работников цеха подготовки производства, посвященный неизменности приоритетов охраны труда. Второе место – у инженера по технадзору отдела эксплуатации зданий Юлии Фирулевой, которая органично совместила в одном плакате обе темы конкурса. Тройку лучших замкнула кладовщик электросталеплавильного цеха Александра Тарасова, отразившая в одном плакате сразу несколько типичных ситуаций, связанных с соблюдением правил промышленной безопасности.

Второе место. Фото: «Ижсталь»

Второе место. Фото: «Ижсталь»

Третье место. Фото: «Ижсталь»

Третье место. Фото: «Ижсталь»

Победители конкурса отмечены дипломами и денежными премиями, юные участники – сладкими призами.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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