2020-06-18T14:18:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 18 июня в Удмуртии зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Алнашского района, 4 жителей Ижевска, по два случая зарегистрировано в Можге и Сарапуле, по одному случаю в Глазове и Игринском районе.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 519

Можга - 169

Алнашский район - 109

Завьяловский район - 82

Малопургинский район - 43

Глазов - 35

Воткинский район - 31

Балезинский район - 27

Можгинский район - 21

Граховский район - 18

Увинский район - 17

Сарапул -21

Глазовский район - 13

Сарапульский район – 11

Ярский район - 8

Воткинск - 7

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 6

Игринский район -13

Кезский район - 5

Кизнерский район - 4

Камбарский район - 4

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 3

Селтинский район - 3

Вавожский район - 3

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 2

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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