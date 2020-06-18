Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 18 июня 2020 года: 20 новых зараженных и один летальный случай

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:13:29+03:00

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В Удмуртии на утро 18 июня выявили 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 4 жителей Можги и 2 жителей Сарапула. Число летальных случаев увеличилось до 24 – скончался еще один человек, мужчина 84 лет, - написал глава региона.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1195 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 694 человека справились с инфекцией

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 15-летний подросток чуть не утонул на реке в Удмуртии.

- При проверке ремонтируемой дороги в Удмуртии у рабочей комиссии появились замечания.

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ИСТОЧНИК KP.RU