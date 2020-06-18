Бизнес в Удмуртии может получить дополнительные налоговые льготы

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:31:29+03:00

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8 июня 2020 года в налоговый кодекс России внесли правки, которые закрепили налоговые стимулы для юридических лиц, участвующих в благотворительности. Теперь организации, совершившие пожертвование в благотворительные фонды, могут включить эту сумму в состав внереализационных расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль (в пределах 1% годовой выручки).

- Благотворительный фонд «Добро» входит в список организаций, в которые можно пожертвовать деньги и получить налоговые льготы, - говорит директор организации Алла Бронникова. – Например, вы можете помочь десяткам детей получить необходимые лекарства и пройти обследования, можете поддержать программу «На старт! Внимание! Добро!», благодаря которой дети с особыми образовательными потребностями могут заниматься адаптивным спортом.

Также фонд реализует программы:

- «Доступная сенсорная комната» (в социальных учреждениях Удмуртии создают бесплатные сенсорные комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья); - «Праздникотерапия» - концерты, дискотеки и награждения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); - «Добро без границ. Талант без ограничения» - конкурс творческих работ среди детей с ОВЗ. Ежегодно в нем участвует более 300 детей.

- Мы предлагаем вам сотрудничество по одной из представленных программ. Надеемся, что вы не останетесь равнодушными к добрым делам, - говорит Алла Бронникова.

Полный список организаций, в адрес которых можно совершать пожертвования и получать налоговую льготу определен в реестре СОНКО.

Более подробная информация - на сайте dobrodobro.ru, по тел. 8-(919)-913-55-52, 8-(912)-856-73-87 и е-mail: info@dobrodobro.ru

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»

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ИСТОЧНИК KP.RU