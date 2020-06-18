2020-06-18T15:38:27+03:00
Общество

За прошедший период 2020 года в Удмуртии выявлено почти 1,5 тысячи фактов нарушения тишины

В прошлом году за этот же период было 933 нарушения
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Удмуртии за пять месяцев 2020 года выявлено 1478 фактов нарушения тишины ночью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В прошлом году за тот же период было выявлено 933 таких нарушений. Все материалы направлены в административные комиссии, по ним наложено 613 штрафов на общую сумму 700 тысяч рублей, в прошлом году – 527 штрафов на сумму 542 тысячи рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, шуметь запрещено с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу включительно и с 23:00 до 09:00 в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

МВД по Удмуртии напоминает: нарушение тишины и покоя граждан в ночью влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реке Вятка утонула 17-летняя школьница из Удмуртии
На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске появится светофор
За прошедший период 2020 года в Удмуртии выявлено почти 1,5 тысячи фактов нарушения тишины
Бизнес в Удмуртии может получить дополнительные налоговые льготы
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Юный ижевчанин шьет подушки-«обнимушки» для онкобольных детей
На «Ижстали» об охране труда рассказали языком плаката
Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня «BBB-» со стабильным прогнозом
Двое ижевчан снялись в популярном сериале «Чики»
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Ижевчанина осудили за изнасилование незнакомой женщины
Жители Удмуртии могут принять участие в международной акции «Свеча памяти»
Полицейские задержали семейную пару по подозрению в сбыте наркотиков
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 18 июня 2020 года: 20 новых зараженных и один летальный случай
Ижевчанка лишилась почти 340 тысяч рублей, поверив мошенникам
15-летний подросток чуть не утонул на реке в Удмуртии
При проверке ремонтируемой дороги в Удмуртии у рабочей комиссии появились замечания
«Наливайки» в Удмуртии больше не смогут продавать алкоголь
По итогам опроса удаленную работу планируют продолжать 74% российских компаний
Суд в Удмуртии вынес приговор учителю, который развращал малолетних, убил и обокрал знакомую
Контроль температуры и индивидуальные ручки: как обеспечат безопасность избирателей в период общероссийского голосования в Удмуртии?
Будет ли застройка пустыря на проезде Чапаева в Ижевске?
Массовую гибель рыбы зафиксировали в одной из рек Удмуртии
Медикам в Удмуртии выплатили стимулирующие после вмешательства прокуратуры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«Ростелеком» охватил оптикой учебные и дошкольные учреждения Воткинска
52-летнего жителя Удмуртии обвиняют в покушении на изнасилование