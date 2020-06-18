За прошедший период 2020 года в Удмуртии выявлено почти 1,5 тысячи фактов нарушения тишины

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:38:27+03:00

В прошлом году за этот же период было 933 нарушения

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В Удмуртии за пять месяцев 2020 года выявлено 1478 фактов нарушения тишины ночью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В прошлом году за тот же период было выявлено 933 таких нарушений. Все материалы направлены в административные комиссии, по ним наложено 613 штрафов на общую сумму 700 тысяч рублей, в прошлом году – 527 штрафов на сумму 542 тысячи рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, шуметь запрещено с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу включительно и с 23:00 до 09:00 в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

МВД по Удмуртии напоминает: нарушение тишины и покоя граждан в ночью влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU