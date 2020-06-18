На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске появится светофор
В Ижевске на перекрестке улиц Баранова и Мужвайская появится светофор. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города с подписью главы столицы Удмуртии.
На перекрестке установят светофоры, поставят соответствующие знаки и нанесут разметку. Также на улице ул. 4-я Подлесная в районе детского сада № 71 установят дорожные знаки «Тупик», «Расстояние до объекта» и ограждающие устройства, для исключения сквозного проезда. На проезжей части улицы Удмуртская при въезде к домам № 286-296 установят знаки «Объезд препятствия справа или слева» и «Препятствие».
При этом на пересечении улиц 10 лет Октября – 9 Января (направление от ул. 40 лет Победы) Заменят дорожные знаки «Зона с ограничением максимальной скорости» (60 км/ч) на дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» (50 км/ч) и нанесут дорожную разметку «Фотовидеофиксация» и «Стоп линия» на пересечении ул. 10 лет Октября – ул. 9 Января (направление от ул. 40 лет Победы), а также уберут дорожные знаки «Конец зоны с ограничением максимальной скорости» (60 км/ч) (направление от ул. 9 Января).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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