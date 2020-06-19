2020-06-19T11:11:04+03:00
Происшествия

По факту пожара, в котором погибло четверо жителей Удмуртии, возбуждено уголовное дело

Пожар произошел в ночь с 18 на 19 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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В Сарапульском районе (Удмуртия) в ночь с 18 на 19 июня произошел пожар, в котором погибло 4 человека. По факту произошедшего следственным управлением СК России по республике возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По данным следствия, ночью 19 июня загорелся частный дом в деревне Усть-Сарапулка. Дом принадлежал 38-летнему жителю Сарапула и использовался в качестве дачи. Накануне пожара в доме было 6 человек, в том числе семья владельца дома и их знакомые с 6-летним ребенком. Мальчик проснулся ночью от задымления и успел выйти из дома, его отец также остался в живых, так как спал в машине у дома, - говорится в сообщении.

Следователями осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются жители деревни. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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