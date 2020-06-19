19 Июнь 2020 2020-06-19T10:47:45+03:00

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Минувшей ночью, 19 июня, при пожаре в деревне Усть-Сарапулка погибло четверо жителей Удмуртии. Сообщение в Единую дежурную диспетчерскую группу поступило в 00:50, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. К моменту прибытия первого пожарного подразделения дом и баня уже были охвачены открытым огнем.

- К сожалению, погибло четыре взрослых человека, их данные сейчас уточняются. Спаслись взрослый и 6-летний мальчик, медицинская помощь им не потребовалась, - рассказали в ведомстве.

В 2:40 пожар был ликвидирован. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Четверо жителей Удмуртии погибло при пожаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU