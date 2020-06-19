2020-06-19T14:00:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 19 июня в Удмуртии зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 4 жителей Малопургинского района, 4 жителей Балезинского района, 2 жителей Воткинского района и 1 жителя Воткинска.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 529

Можга - 169

Алнашский район - 109

Завьяловский район - 82

Малопургинский район - 47

Глазов - 35

Воткинский район - 33

Балезинский район - 31

Можгинский район - 21

Граховский район - 18

Увинский район - 17

Сарапул -21

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 11

Ярский район - 8

Воткинск - 8

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 6

Игринский район -13

Кезский район - 5

Кизнерский район - 4

Камбарский район - 4

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 3

Селтинский район - 3

Вавожский район - 3

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 2

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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