Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 19 июня в Удмуртии зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 4 жителей Малопургинского района, 4 жителей Балезинского района, 2 жителей Воткинского района и 1 жителя Воткинска.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 529
Можга - 169
Алнашский район - 109
Завьяловский район - 82
Малопургинский район - 47
Глазов - 35
Воткинский район - 33
Балезинский район - 31
Можгинский район - 21
Граховский район - 18
Увинский район - 17
Сарапул -21
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 11
Ярский район - 8
Воткинск - 8
Красногорский район - 7
Шарканский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 6
Игринский район -13
Кезский район - 5
Кизнерский район - 4
Камбарский район - 4
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 3
Селтинский район - 3
Вавожский район - 3
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 2
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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