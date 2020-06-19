Статистика по коронавирусу в Удмуртии: 21 случай заражения вирусом и 58 человек выздоровели

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:57:46+03:00

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На утро 19 июня в Удмуртии выявлен 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 4 жителей Малопургинского района, 4 жителей Балезинского района, 2 жителей Воткинского района и 1 жителя Воткинска, - говорится в сообщении.

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Еще 58 человек выздоровели. Общее число выздоровевших увеличилось до 752 человек. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1216 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 24 из них закончились летальным исходом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 июня 2020 года.

- Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU