2020-06-19T10:57:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии: 21 случай заражения вирусом и 58 человек выздоровели

Общее число выздоровевших увеличилось до 752
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 19 июня в Удмуртии выявлен 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 4 жителей Малопургинского района, 4 жителей Балезинского района, 2 жителей Воткинского района и 1 жителя Воткинска, - говорится в сообщении.

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Еще 58 человек выздоровели. Общее число выздоровевших увеличилось до 752 человек. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1216 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 24 из них закончились летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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