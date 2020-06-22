Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
22 июня в Удмуртии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Малопургинском и Алнашском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 552
Можга - 181
Алнашский район - 113
Завьяловский район - 87
Малопургинский район - 51
Глазов - 35
Воткинский район - 33
Балезинский район - 32
Можгинский район - 23
Граховский район - 18
Увинский район - 17
Сарапул -22
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 12
Ярский район - 8
Воткинск - 8
Красногорский район - 7
Шарканский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 6
Игринский район -13
Кезский район - 6
Кизнерский район - 4
Камбарский район - 5
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 3
Селтинский район - 3
Вавожский район - 4
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 2
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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