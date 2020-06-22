2020-06-22T14:07:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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22 июня в Удмуртии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Малопургинском и Алнашском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 552

Можга - 181

Алнашский район - 113

Завьяловский район - 87

Малопургинский район - 51

Глазов - 35

Воткинский район - 33

Балезинский район - 32

Можгинский район - 23

Граховский район - 18

Увинский район - 17

Сарапул -22

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 12

Ярский район - 8

Воткинск - 8

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 6

Игринский район -13

Кезский район - 6

Кизнерский район - 4

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 3

Селтинский район - 3

Вавожский район - 4

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 2

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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