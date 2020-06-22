Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июня: один человек скончался и 18 новых случаев заражения

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:52:12+03:00

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На утро 22 июня в Удмуртии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Малопургинском (д. Курчум-Норья, д. Капустино) и Алнашском (с. Алнаши) районах, - написал глава Удмуртии.

При этом еще один летальный случай – скончалась женщина 73 лет. Всего на 22 июня в Удмуртии зарегистрировано 1 272 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 820 человек выздоровели. 25 летальных случаев. Состояние заболевших: 375 в удовлетворительном состоянии, 48 средней степени тяжести, 4 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU