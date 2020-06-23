2020-06-23T06:33:24+03:00
Общество

Останки участника Сталинградской битвы захоронили в Удмуртии

Андрей Григорьев погиб в августе 1942 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по УдмуртииФото: пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии
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В Уве (Удмуртия) захоронили останки младшего лейтенанта Андрея Григорьева, который погиб в августе 1942 года под Сталинградом. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

Останки бойца были обнаружены поисковиками Волгоградского регионального отделения «Поискового движения России», также удалось расшифровать информацию на листках в медальонах. Родственников нашли через соцсети.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Родные сразу приняли решение о захоронении прадеда в Уве. Присутствующие почтили память младшего лейтенанта Андрея Григорьева минутой молчания, после чего салютная группа росгвардейцев произвела троекратный залп. Завершилась памятная церемония прощанием с погибшим возложением цветов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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