Останки участника Сталинградской битвы захоронили в Удмуртии
В Уве (Удмуртия) захоронили останки младшего лейтенанта Андрея Григорьева, который погиб в августе 1942 года под Сталинградом. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.
Останки бойца были обнаружены поисковиками Волгоградского регионального отделения «Поискового движения России», также удалось расшифровать информацию на листках в медальонах. Родственников нашли через соцсети.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии
Родные сразу приняли решение о захоронении прадеда в Уве. Присутствующие почтили память младшего лейтенанта Андрея Григорьева минутой молчания, после чего салютная группа росгвардейцев произвела троекратный залп. Завершилась памятная церемония прощанием с погибшим возложением цветов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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