2020-06-23T11:22:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Медработников из Удмуртии наградили госнаградой по указу президента России

Фельдшера Завьяловской больницы наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Указом президента России врачей из Удмуртии наградили государственными наградами за вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, врача акушера-гинеколога Завьяловской больницы Татьяну Терехову наградили орденом Пирогова, а фельдшера Сайдаша Галимуллина - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом награждены: зав. вирусологической лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии Лариса Анненкова, зам. главврача Центра гигиены и эпидемиологии Раян Гайсин, главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Можге Алексей Логинов, врач-эпидемиолог Евгений Мельник, зав. отделением надзора Центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Недобежкина и биолог Наталья Прозорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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