2020-06-23T11:18:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор по Удмуртии поделился рекомендациями, как защитить ребенка от коронавируса

И нужно ли детям носить маски
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии рассказали, как защитить ребенка от коронавируса в период снятия мер ограничений. При этом гулять с детьми не запрещено.

Ребенок должен соблюдать социальную дистанцию, если же не получается, то нужно выбирать места для прогулки, где нет тесного общения с другими детьми. Также важно объяснить, что нельзя трогать руками лицо, нос, тереть глаза и брать пальцы в рот. Чаще мыть руки и лицо с мылом.

Родителям советуют не брать с собой детей в магазины или общественные места, так как риски заразиться остаются. При это детям младше 7 лет не обязательно носить маску, главное - соблюдать соцдистанцию.

По информации пресс-службы управления, дети гораздо легче переносят коронавирус, среди них много бессимптомных носителей и стертых форм заболевания. Поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует. Такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с симптомами.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Останки участника Сталинградской битвы захоронили в Удмуртии.

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 22 июня 2020 года.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель устроил ДТП на трассе Удмуртии
Ремонт на улице Пастухова начался в Ижевске
На сессии Госсовета в Удмуртии депутаты приняли законопроект о полном запрете продажи бестабачных никотиновых смесей
Один человек получил травмы в результате падения автокрана на крыльце ДК «Интеграл» в Ижевске
Подрядчика, занимавшегося строительством крыши рынка, обломками которой убило жителя Удмуртии, осудят
На утро 23 июня в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом
Жительницу Удмуртии осудили за незаконную продажу алкоголя
Медработников из Удмуртии наградили госнаградой по указу президента России
Роспотребнадзор по Удмуртии поделился рекомендациями, как защитить ребенка от коронавируса
Останки участника Сталинградской битвы захоронили в Удмуртии
Проваливающийся пол и заброшенная территория: будут ли реставрировать дачу фабриканта Петрова в Ижевске?
«Защита исторической правды – будущее наших детей»: в районах Удмуртии прокомментировали поправки в Конституцию
В Удмуртии расследуют уголовное дело о незаконной рубке леса на 4 млн рублей
Еще в одном районе Ижевска на две недели отключат горячую воду
В День памяти и скорби верующие в Ижевске совершили крестный ход
Трижды ударил ножом: мужчина из Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого