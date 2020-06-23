Роспотребнадзор по Удмуртии поделился рекомендациями, как защитить ребенка от коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:18:37+03:00

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В Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии рассказали, как защитить ребенка от коронавируса в период снятия мер ограничений. При этом гулять с детьми не запрещено.

Ребенок должен соблюдать социальную дистанцию, если же не получается, то нужно выбирать места для прогулки, где нет тесного общения с другими детьми. Также важно объяснить, что нельзя трогать руками лицо, нос, тереть глаза и брать пальцы в рот. Чаще мыть руки и лицо с мылом.

Родителям советуют не брать с собой детей в магазины или общественные места, так как риски заразиться остаются. При это детям младше 7 лет не обязательно носить маску, главное - соблюдать соцдистанцию.

По информации пресс-службы управления, дети гораздо легче переносят коронавирус, среди них много бессимптомных носителей и стертых форм заболевания. Поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует. Такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с симптомами.

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ИСТОЧНИК KP.RU