Подрядчика, занимавшегося строительством крыши рынка, обломками которой убило жителя Удмуртии, осудят
В Удмуртии осудят подрядчика, который занимался строительством крыши рынка с нарушением правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- 25 апреля 2020 года обломками крыши убило жителя Камбарки. Как установлено позже, крышу строили в 2015 году. Подрядчиком был мужчина 35 лет, при строительстве были допущены многочисленные нарушения, которые привели к обрушению кровли, - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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