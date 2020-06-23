2020-06-23T11:25:54+03:00
Происшествия

Подрядчика, занимавшегося строительством крыши рынка, обломками которой убило жителя Удмуртии, осудят

Крышу снесло сильным ветром
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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В Удмуртии осудят подрядчика, который занимался строительством крыши рынка с нарушением правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 25 апреля 2020 года обломками крыши убило жителя Камбарки. Как установлено позже, крышу строили в 2015 году. Подрядчиком был мужчина 35 лет, при строительстве были допущены многочисленные нарушения, которые привели к обрушению кровли, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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