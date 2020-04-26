Мужчина погиб в Удмуртии из-за обрушения крыши
В Камбарке под крышей городского рынка погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Удмуртии.
Крышу с городского рынка снесло порывом ветра 25 апреля около 18:00. Личность погибшего сейчас устанавливается. Следователи опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия. Начата доследственная проверка.
Последствия ликвидировали 27 человек и восемь единиц техники от Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС и МЧС.
Обрушение крыши городского рынка в г. Камбарка (25.04.2020).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии
30 врачей самоизолируются в гостиницах Ижевска
До 1 января 2021 году в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»