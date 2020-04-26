2020-04-26T08:10:24+03:00
Происшествия

Мужчина погиб в Удмуртии из-за обрушения крыши

Ее снесло порывом ветра
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Камбарке под крышей городского рынка погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Удмуртии.

Крышу с городского рынка снесло порывом ветра 25 апреля около 18:00. Личность погибшего сейчас устанавливается. Следователи опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия. Начата доследственная проверка.

Последствия ликвидировали 27 человек и восемь единиц техники от Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС и МЧС.

Обрушение крыши городского рынка в г. Камбарка (25.04.2020).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии

30 врачей самоизолируются в гостиницах Ижевска

До 1 января 2021 году в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
243 пациента лечатся в инфекционной больнице Ижевска на 26 апреля
Месячник по благоустройству начался в Ижевске
Мужчина погиб в Удмуртии из-за обрушения крыши
Усиление ветра ожидается в Ижевске 26 апреля
25 апреля в Удмуртии подтвердили 9 случаев заражения коронавирусом
Минздрав Удмуртии: на стационарном лечении в инфекционной больнице находится 231 человек
75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии
Певица Зара поздравила молодоженов из Удмуртии во время онлайн-свадьбы
Автомобильную газозаправочную станцию в Ижевске закрыли из-за нарушений
30 врачей Удмуртии самоизолируются в гостиницах Ижевска
До января 2021 года в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт
Министр образования Удмуртии рассказала, когда школьники уйдут на каникулы
Какой размер штрафов установили в Удмуртии за нарушение режима самоизоляции
В Малопургинской больнице Удмуртии сняли карантин
Мужчину из Удмуртии осудят за растление 14-летней девочки
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
На 24 апреля в Удмуртии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом
Житель Удмуртии подозревается в жестоком обращении с детьми
Уроженец Удмуртии программист Сева Жидков может попасть в рейтинг журнала «Форбс»