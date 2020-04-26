Мужчина погиб в Удмуртии из-за обрушения крыши

26 Апр 2020 2020-04-26T08:10:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Камбарке под крышей городского рынка погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Удмуртии.

Крышу с городского рынка снесло порывом ветра 25 апреля около 18:00. Личность погибшего сейчас устанавливается. Следователи опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия. Начата доследственная проверка.

Последствия ликвидировали 27 человек и восемь единиц техники от Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС и МЧС.

Обрушение крыши городского рынка в г. Камбарка (25.04.2020).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии

30 врачей самоизолируются в гостиницах Ижевска

До 1 января 2021 году в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт

ИСТОЧНИК KP.RU