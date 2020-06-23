Дом защищен – хозяин спокоен: директор «Ростелекома» по работе с массовым сегментом в Удмуртии о системе видеонаблюдения

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:48:07+03:00

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— Для своей семьи я выбираю самые удобные и функциональные вещи. Видеонаблюдением от «Ростелекома» пользуюсь больше года и советую всем родственникам и друзьям. Причина не в том, что я рекламирую услуги компании, в которой работаю. Мне нравится надежность и простота в ее использовании. Сервис не раз выручал в различных ситуациях. Приведу несколько примеров.

Присмотр за детьми. Все школьники, как правило, получают задание на летние каникулы. Моим детям предстоит прочитать обширный список литературы и поработать над творческими проектами. Объем работы большой. Чтобы до сентября справиться, нужно ежедневно уделять учебы хотя бы час. Камера видеонаблюдения тут пришлась как нельзя кстати. Я могу всегда их проконтролировать: занимаются или нет.

Домашние животные. У домашних питомцев столько энергии и азарта, что за ними нужен глаз да глаз. Мы закрываем все двери в комнаты – собака научилась их открывать. Спасает только камера. Если пес проникает в комнату и начинает там все громить, пора срочно возвращаться или сигналить домашним, чтобы зашли и утихомирили сорванца.

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Дача и отпуск. Во время отдыха не хочется думать об оставленной без присмотра квартире. Мало ли какие могут быть ситуации. Камеры видеонаблюдения всегда «расскажут» о происходящем в доме. Однажды родственники забыли прийти и полить цветы, результат – через несколько дней растения стали увядать. Мы увидели это через камеру, позвонили и напомнили, иначе остались бы без любимых растений.

Приобрести камеры или подключить услугу видеонаблюдения можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Дополнительная информация − по бесплатному телефону 8-800-1000-800 или на сайте компании www.rt.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU