Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
23 июня в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 5 жителей Можги, по три случая зарегистрировано в Ижевске, Сарапуле, Сарапульском, Завьяловском районах, по одному случаю в Воткинске, Глазове, Вавожском, Кизнерском, Малопургинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 555
Можга - 186
Алнашский район - 113
Завьяловский район - 90
Малопургинский район - 52
Глазов - 36
Воткинский район - 33
Балезинский район - 32
Можгинский район - 23
Граховский район - 18
Увинский район - 17
Сарапул -25
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 15
Ярский район - 8
Воткинск - 9
Красногорский район - 7
Шарканский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 6
Игринский район -13
Кезский район - 6
Кизнерский район - 5
Камбарский район - 5
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 3
Селтинский район - 3
Вавожский район - 5
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 2
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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