Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:50:13+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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23 июня в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 5 жителей Можги, по три случая зарегистрировано в Ижевске, Сарапуле, Сарапульском, Завьяловском районах, по одному случаю в Воткинске, Глазове, Вавожском, Кизнерском, Малопургинском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 555

Можга - 186

Алнашский район - 113

Завьяловский район - 90

Малопургинский район - 52

Глазов - 36

Воткинский район - 33

Балезинский район - 32

Можгинский район - 23

Граховский район - 18

Увинский район - 17

Сарапул -25

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 15

Ярский район - 8

Воткинск - 9

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 6

Игринский район -13

Кезский район - 6

Кизнерский район - 5

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 3

Селтинский район - 3

Вавожский район - 5

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 2

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU