На утро 23 июня в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:24:44+03:00

За весь период в республике зарегистрировано 1294 случая заражения вирусом

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В Удмуртии на 23 июня выявлено 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов с соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 5 жителей Можги, по три случая зарегистрировано в Ижевске, Сарапуле, Сарапульском, Завьяловском районах, по одному случаю в Воткинске, Глазове, Вавожском, Кизнерском, Малопургинском районах, - написал Александр Владимирович.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1294 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, 25 из них закончились летальным исходом, 861 человек выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU