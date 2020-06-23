На утро 23 июня в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом
В Удмуртии на 23 июня выявлено 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов с соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 5 жителей Можги, по три случая зарегистрировано в Ижевске, Сарапуле, Сарапульском, Завьяловском районах, по одному случаю в Воткинске, Глазове, Вавожском, Кизнерском, Малопургинском районах, - написал Александр Владимирович.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 1294 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, 25 из них закончились летальным исходом, 861 человек выздоровел.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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