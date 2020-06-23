Председатель Совета Ассамблеи народов России: поправки в Конституцию гарантируют сохранение удмуртского языка и культуры

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:26:04+03:00

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдут с 25 июля по 1 июля

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Вопросы сохранения культуры, традиций и языка народов России, в том числе и удмуртов, будут усилены благодаря предлагаемым поправкам в Конституцию страны. Такое мнение высказала председатель Совета Ассамблеи народов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Светлана Смирнова.

- В Конституции России записано, что культура является уникальным наследием нашего многонационального народа и охраняется государством. Кроме того, государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового разнообразия. Это очень важно!,- сказала Светлана Смирнова

Поправка о том, что русский язык является государственным, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных, по мнению Светланы Смирновой, подчеркивает, что совместно государством создаются условиях для сохранения культуры и языков других народов.

Отдельно отмечено изменение Основного закона, касающееся наших земляков, живущих за рубежом.

- Много удмуртов проживает за пределами России и эта поправка гарантирует поддержку проживающим за рубежом соотечественникам в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, - резюмировала она.

Отметим, что Светлана Смирнова вошла в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России, организованную президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдут с 25 июля по 1 июля. О том, как оно пройдет в Ижевске, читайте в материале "Комсомолки".

ИСТОЧНИК KP.RU