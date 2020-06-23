2020-06-23T18:26:04+03:00
Политика

Председатель Совета Ассамблеи народов России: поправки в Конституцию гарантируют сохранение удмуртского языка и культуры

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдут с 25 июля по 1 июля
ИВАНОВА Алена
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Вопросы сохранения культуры, традиций и языка народов России, в том числе и удмуртов, будут усилены благодаря предлагаемым поправкам в Конституцию страны. Такое мнение высказала председатель Совета Ассамблеи народов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Светлана Смирнова.

- В Конституции России записано, что культура является уникальным наследием нашего многонационального народа и охраняется государством. Кроме того, государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового разнообразия. Это очень важно!,- сказала Светлана Смирнова

Поправка о том, что русский язык является государственным, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных, по мнению Светланы Смирновой, подчеркивает, что совместно государством создаются условиях для сохранения культуры и языков других народов.

Отдельно отмечено изменение Основного закона, касающееся наших земляков, живущих за рубежом.

- Много удмуртов проживает за пределами России и эта поправка гарантирует поддержку проживающим за рубежом соотечественникам в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, - резюмировала она.

Отметим, что Светлана Смирнова вошла в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России, организованную президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдут с 25 июля по 1 июля. О том, как оно пройдет в Ижевске, читайте в материале "Комсомолки".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель Совета Ассамблеи народов России: поправки в Конституцию гарантируют сохранение удмуртского языка и культуры
Очередной этап гидравлических испытаний в Ижевске перенесли на 25 июня
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Дом защищен – хозяин спокоен: директор «Ростелекома» по работе с массовым сегментом в Удмуртии о системе видеонаблюдения
Более половины россиян хотели бы получить новое образование
Более 180 участников и 15 тысяч кв. м расчищенного пространства: в Ижевске завершились субботники вокруг «Башни Ижмаша»
Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам 70 тысяч рублей, поверив, что ее сын попал в ДТП
Начальник отдела студенческого центра «Интеграл» в Ижевске рассказал подробности падения крана
Власти: «Новый тариф на горячую воду для 104 домов Ижевска установят с 2021 года»
Выборы депутатов в гордуму Ижевска запланировали на 13 сентября
Пьяный водитель устроил ДТП на трассе Удмуртии
Ремонт на улице Пастухова начался в Ижевске
На сессии Госсовета в Удмуртии депутаты приняли законопроект о полном запрете продажи бестабачных никотиновых смесей
Один человек получил травмы в результате падения автокрана на крыльце ДК «Интеграл» в Ижевске
Подрядчика, занимавшегося строительством крыши рынка, обломками которой убило жителя Удмуртии, осудят
На утро 23 июня в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом
Жительницу Удмуртии осудили за незаконную продажу алкоголя
Медработников из Удмуртии наградили по указу президента России
Роспотребнадзор по Удмуртии поделился рекомендациями, как защитить ребенка от коронавируса
Останки участника Сталинградской битвы захоронили в Удмуртии
Проваливающийся пол и заброшенная территория: будут ли реставрировать дачу фабриканта Петрова в Ижевске?
«Защита исторической правды – будущее наших детей»: в районах Удмуртии прокомментировали поправки в Конституцию
В Удмуртии расследуют уголовное дело о незаконной рубке леса на 4 млн рублей
Еще в одном районе Ижевска на две недели отключат горячую воду
В День памяти и скорби верующие в Ижевске совершили крестный ход
Трижды ударил ножом: мужчина из Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого