Председатель Совета Ассамблеи народов России: поправки в Конституцию гарантируют сохранение удмуртского языка и культуры
Вопросы сохранения культуры, традиций и языка народов России, в том числе и удмуртов, будут усилены благодаря предлагаемым поправкам в Конституцию страны. Такое мнение высказала председатель Совета Ассамблеи народов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Светлана Смирнова.
- В Конституции России записано, что культура является уникальным наследием нашего многонационального народа и охраняется государством. Кроме того, государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового разнообразия. Это очень важно!,- сказала Светлана Смирнова
Поправка о том, что русский язык является государственным, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных, по мнению Светланы Смирновой, подчеркивает, что совместно государством создаются условиях для сохранения культуры и языков других народов.
Отдельно отмечено изменение Основного закона, касающееся наших земляков, живущих за рубежом.
- Много удмуртов проживает за пределами России и эта поправка гарантирует поддержку проживающим за рубежом соотечественникам в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, - резюмировала она.
Отметим, что Светлана Смирнова вошла в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России, организованную президентом страны Владимиром Путиным.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдут с 25 июля по 1 июля. О том, как оно пройдет в Ижевске, читайте в материале "Комсомолки".
ИСТОЧНИК KP.RU
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