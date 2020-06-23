5 фактов о том, как в Ижевске пройдет голосование о поправках в Конституцию России

1 июля состоится общероссийское голосование о поправках в Конституцию страны. Внести изменения предлагают в 46 статей Основного закона России. Рассказываем, что нужно знать о предстоящем народном голосовании.

1. ГОЛОСОВАТЬ БУДЕМ ЗА ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК

Голосование состоится 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 по местному времени. Голосовать будем на участках, всего по республике будут организованы 1164 постоянных участка. На каждом участке, помимо избирательной комиссии, будут работать по 3 или более наблюдателей.

- Участникам голосования будет предложен один бюллетень, в котором предлагается принять решение касательно всех предлагаемых поправок. Вопрос будет звучать следующим образом: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». То есть, голосовать предстоит в целом за перечень поправок, - прокомментировал Олег Пырегов, секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Удмуртии.

2. ПРОГОЛОСОВАТЬ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ 6 ДНЕЙ

Как сообщили в ЦИК Удмуртии, проголосовать до дня голосования можно в любой день с 25 июня по 30 июня включительно в помещении участковой избирательной комиссии, где вы включены в список участников голосования.

- Никаких заявлений для этого писать не нужно. Достаточно прийти на свой участок в период времени, отведенный для голосования. Так, например, проголосовать до дня голосования можно будет с 25 по 30 июня с 08.00 до 20.00 на территории всей республики, - продолжает Олег Пырегов.

3. УЧАСТНИКАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА УЧАСТКАХ ВЫДАДУТ МАСКУ И ПЕРЧАТКИ

Одно из главных условий проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России – безопасность здоровья его участников. Поэтому, поход на участок для обычного жителя региона будет выглядеть примерно так:

- на входе у участника голосования измеряют температуру (для этого планируют организовать специальные пункты контроля), руки обрабатывают антисептиком, обувь – с помощью дезинфицирующего коврика;

- каждому участнику голосования на участке выдают одноразовые маски и перчатки, индивидуальную ручку;

- участнику голосования предложат самому показать паспорт члену участковой комиссии на безопасном расстоянии;

- если у участника голосования выявят повышенную температуру, ему предложат проголосовать в специальной санитарной комнате

- На полу помещения для голосования мы планируем нанести специальные линии-указатели, которые обеспечивают соблюдение санитарной дистанции и бесконтактное передвижение участников. Кабины для голосования в целях безопасности будут без передней шторки, но при этом мы обязательно их разместим так, чтобы тайна голосования была соблюдена, - рассказала заместитель председателя Центральной избирательной комиссии региона Жанна Дворцова.

4. ПРОГОЛОСОВАТЬ О ПОПРАВКАХ МОЖНО ИЗ ДОМА

Если по какой-то причине вы не можете покинуть дом, то можно проголосовать вне помещения для голосования, например, на дому.

- Чтобы проголосовать на дому, можно обратиться по телефону в участковую комиссию, в том числе передать просьбу через родственников и волонтеров, а также направить обращение в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Обращения принимаются не позднее 17:00 1 июля. Процесс голосования будет происходить максимально бесконтактно. Индивидуальные наборы с бюллетенем, маской, перчатками, ручкой и антисептической салфеткой формируются заранее. Попав в подъезд, члены комиссии повесят пакет на ручку нужной двери, а переносной ящик поставят рядом. Забрав пакет, участник голосования сможет дома обработать руки, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования, - поясняет секретарь ЦИК Удмуртии Олег Пырегов.

Кстати, в тех населенных пунктах, где нет помещений для голосования, в том числе на придомовых территориях, можно провести выездное голосование: комиссия сама приедет к жителям со всем необходимым.

5. ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ 1 ИЮЛЯ, ВАМ ПОЛАГАЕТСЯ ДВОЙНАЯ ОПЛАТА

День всероссийского голосования – 1 июля, - объявлен выходным днем. В связи с этим, все те, кому придется выйти на работу, должен получить оплату в двойном размере. Тем, кто работает на «сделке», полагается дополнительное вознаграждение, если оно установлено локальными нормативными актами компании. Также по желанию работника ему могут предоставить другой день отдыха. У тех, кто отдыхает, зарплата за июль снизиться не должна.

ЗНАЙ!

Узнать адрес своего избирательного участка можно:

- с помощью цифровых сервисов, размещенных на официальном сайте ЦИК России;

- на интерактивной карте «ТИК и УИК на карте России» на официальном сайте ЦИК России;

- в личном кабинете на портале «Госуслуги» («Личный кабинет»);

- позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-00-20 (+7 (499) 754-00-20 – для граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Бюллетень выдается участнику голосования на основании предъявленного паспорта. Если паспорта нет, участник голосования может предъявить документ, его заменяющий, из п. 8.6 Порядка общероссийского голосования

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