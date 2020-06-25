2020-06-25T06:51:18+03:00
Общество

Больницы в районах Удмуртии получат новые автомобили

Сейчас техника в медицинских учреждениях сильно изношена
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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69 новых автомобилей «Лада Веста» поступит в больницы Удмуртии. Большую часть – 40 машин – направят в районы республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Одно из направлений экономии средств – это замена существующего автопарка. Сейчас у нас средний возраст автомобилей составляет 11 лет, а пробег – более 350 тысяч километров. Мы не настолько богаты, чтобы эксплуатировать технику, которая очень часто выходит из строя, - объяснил глава региона Александр Бречалов на сессии Государственного Совета Удмуртии.

При этом он отметил, что 39 автомобилей будут ездить на газомоторном топливе. Это позволит экономить ежегодно 4 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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