Житель Ижевска украл велосипеды

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:29:19+03:00

Велосипеды обычно воруют из подъездов ночью или вечером Фото: Архив КП

Его задержали при попытке сбыта

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Ранее судимого 35-летнего ижевчанина задержали при попытке сбыта украденных велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

В дежурную часть обратился житель переулка Спартаковский. Ночью из его подъезда похитили два велосипеда, несмотря на противоугонные тросы. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 (Кража). При попытке сбыта велосипедов задержали неработающего, ранее судимого 35-летнего жителя Ижевска. Полицейские установили, что он причастен еще к двум кражам велосипедов на территории Индустриального района. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Всего с начала года было зарегистрировано 140 сообщений о кражах велосипедов. В основном кражи совершают из подъездов вечером или ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU