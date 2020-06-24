2020-06-24T12:29:19+03:00
Происшествия

Житель Ижевска украл велосипеды

Его задержали при попытке сбыта
Анастасия Захарова
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Велосипеды обычно воруют из подъездов ночью или вечеромВелосипеды обычно воруют из подъездов ночью или вечеромФото: Архив КП
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Ранее судимого 35-летнего ижевчанина задержали при попытке сбыта украденных велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

В дежурную часть обратился житель переулка Спартаковский. Ночью из его подъезда похитили два велосипеда, несмотря на противоугонные тросы. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 (Кража). При попытке сбыта велосипедов задержали неработающего, ранее судимого 35-летнего жителя Ижевска. Полицейские установили, что он причастен еще к двум кражам велосипедов на территории Индустриального района. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Всего с начала года было зарегистрировано 140 сообщений о кражах велосипедов. В основном кражи совершают из подъездов вечером или ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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