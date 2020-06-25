2020-06-25T07:12:34+03:00
Общество

Реконструкцию трех сельских дорог проведут в Удмуртии

По этим участкам проходят школьные маршруты
Анастасия Волкова
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ФОТО: Ярослав СеменовФОТО: Ярослав Семенов
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В 2020 году проведут реконструкцию трех сельских дорог в Удмуртии

Реконструкция трех сельских дорог началась в Удмуртии: Якшур-Бодья – Шаркан - Старые Быги, Киясово – Лутоха, Кез -Кулига-Карсовай-Жерноково-Медьма. По этим участкам проходят школьные маршруты, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На работы выделят 646 миллионов рублей. На этой неделе уже началась реконструкция на объекте Якшур-Бодья - Шаркан - Старые Быги. Дорожники также вышли на дорогу Киясово – Лутоха протяженностью 11 километров.

Отметим, что работы на участке Кез-Кулига-Карсовай -Жерноково-Медьма в Кезском районе начались еще в марте. Здесь уже завершают работы по устройству защитного футляра и реконструкции водопропускной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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