25 Июнь 2020 2020-06-25T07:41:24+03:00

Ранее он уже был судим

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39-летний рабочий ижевского предприятия подозревается в организации наркопритона. Оказалось, что ранее он уже был судим. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен наркопритон в одном из частных домов по ул.Лесной. По подозрению в его содержании полицейские задержали 39-летнего ижевчанина. Установлено, что мужчина проживает по другому адресу, данный дом в течение нескольких месяцев он предоставляет наркозависимым лицам для изготовления и употребления синтетических и растительных наркотиков, - рассказали в ведомстве.

Уже возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU