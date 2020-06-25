2020-06-25T07:41:24+03:00
Происшествия

Рабочий ижевского предприятия подозревается в организации наркопритона

Ранее он уже был судим
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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39-летний рабочий ижевского предприятия подозревается в организации наркопритона. Оказалось, что ранее он уже был судим. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен наркопритон в одном из частных домов по ул.Лесной. По подозрению в его содержании полицейские задержали 39-летнего ижевчанина. Установлено, что мужчина проживает по другому адресу, данный дом в течение нескольких месяцев он предоставляет наркозависимым лицам для изготовления и употребления синтетических и растительных наркотиков, - рассказали в ведомстве.

Уже возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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